Gemist? Kerken in Nunspeet beklad en Kamervragen over vertrekkend zorgpersoneel Veluwe

Vandalen bekladden kerken - Onbekenden hebben afgelopen nacht tenminste twee kerken in Nunspeet beklad met teksten. Met grote letters was de tekst ‘Kerk is dood nu wij nog’ opgeschreven. Bij een van de kerken zijn camerabeelden gemaakt. Er is nog niemand aangehouden, maar de kerk heeft goede hoop dat dat toch nog gaat gebeuren.

Kamervragen over Veluwe - PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens stelt vragen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgpersoneel op de Veluwe dat ontslag neemt uit angst voor corona, na een artikel hierover in de Stentor. Kerstens wil weten hoe de minister, na het nieuws over het zorgpersoneel, terugkijkt op zijn uitspraken over beschermingsmiddelen in de zorg.

Boerderij ineens wit - Wie kent ‘m niet? De oude boerderij aan de IJsseldijk tussen Olst en Deventer was al ‘foeilelijk’ te noemen. Of het er nu mooier op is geworden valt te betwisten. Op het perceel waar Paulien van Noort en Arno Schuurs hun droomhuis willen bouwen zijn vandalen druk in de weer geweest. In de nachtelijke uurtjes is de vervallen boerderij volledig wit geschilderd. ,,Het huisje houdt de gemoederen blijkbaar bezig.”

Gedraai met subsidie - Het kabinet heeft jarenlang houtkachels gesubsidieerd, terwijl bekend was dat die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van omwonenden. De wil om de klimaatdoelen te halen woog echter zwaarder. Dat blijkt uit een reconstructie van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van De Gelderlander, de Stentor en Twentsche Courant Tubantia.

Invloed corona op regio - ‘Nederland komt tot stilstand’, kopte deze krant een maand geleden. De regio ging vanwege het coronavirus ‘op slot’, met verstrekkende gevolgen. In Oost-Nederland moesten 10.000 horecabedrijven dicht, gaan 9.000 leerlingen naar de noodopvang en is het voor 13.126 voetbalteams einde seizoen. Tijd om de voorlopige balans op te maken. Wat deed het coronavirus de afgelopen weken met ons leven in de regio?

Premium-verhaal van de dag

Een bewogen week - Henk Jansen (55) is predikant bij Fonteinwerk in Harderwijk en de gereformeerde kerk Ermelo. Nooit leefde hij op zo’n bijzondere manier naar het hoogtepunt van het christelijk jaar - Pasen - toe als nu tijdens de coronacrisis. Maar hij merkt ook dat de behoefte aan troost en gemeenschapszin steeds groter wordt. Een week uit het leven van de dominee.