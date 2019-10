Gemist? Kettingbotsing op A50. En: ineens slaat wolf tóch weer toe op de Veluwe, schapen opgeslokt

SCHUILGEZIN

De hele dag gingen de nieuwsontwikkelingen door rond het ‘schuilgezin’ in Ruinerwold. De vader van het gezin werd in de avond aangehouden, de tweede die in de boeien werd geslagen in het drama. In de omgeving zijn ze de drukte onderhand wel zat. En in Oostenrijk rijt ‘Ruinerwold’ oude wonden open. Lees alle verhalen over dit bizarre en verdrietige verhaal in ons dossier.