Gemist? Kijk, een zebrapony in Raalte!

Het is nog net geen toeristische attractie, maar opvallend is het zeker. In Raalte springt een zebrapony over de hindernissen. De reden? Een combinatie van creativiteit en een scheerapparaat.

De schimmel van Marlou Knobben draagt de naam Lola. Moeder Esther begon de pony te scheren, omdat dochter Marlou iets bijzonders wilde. Er is overigens wel een grote kans dat er over een tijdje helemaal niks meer van te zien is. Het is één van de opmerkelijke verhalen van deze week, maar zeker niet de enige. Een overzicht:

Het jawoord en door!

Elkaar in vijf minuten het jawoord geven aan de balie van het gemeentehuis zonder ringen of genodigden is nou niet bepaald het sprookjeshuwelijk dat mensen in gedachten hebben. Gemeenten in Nederland zien het liever ook niet en proberen dit gratis trouwen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Hoe doen de gemeenten in onze regio dat? Kun je beter gratis trouwen in Zwolle of toch in Lelystad?

(Aan)geslagen tijdens ritje

Volledig scherm Yvonne en haar moeder Rita. © Frans Paalman De Zwolse Yvonne Reuvekamp zal nog lang terugdenken aan het recente ritje op haar driewieler. In plaats van te kunnen genieten van het tochtje naar huis krijgt ze klappen. Yvonne, die licht spastisch en autistisch is, vroeg of ze er langs mocht en dat moet ze bekopen met gescheld en een vuist in haar gezicht. Yvonne is aangeslagen, moeder Rita witheet.

Jagger op bezoek

Kasteel Ruurlo had afgelopen week wel een hele speciale gast rondlopen, namelijk niemand minder dan Mick Jagger. De voorman van de Rolling Stones was vorig weekend in Arnhem voor een concert en pikte op de valreep van zijn bezoek in Nederland nog even het Achterhoekse dorp mee. Hij liet zelfs nog een boodschap achter in het gastenboek.

Oog in oog met de wolf

Volledig scherm Karin van der Sluis en haar hond. © Jan Leening Bijna net zo bekend als Mick Jagger is inmiddels de wolf die op de Veluwe is gespot. Wolvenexperts hebben bevestigd dat het om een canis lupus gaat. Bij de Provincie Gelderland klinken enthousiaste reacties. ,,Het betekent dat de natuur er zo goed aan toe is, dat de wolf hier kan leven'', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. De hond van Karin van der Sluis kwam de wolf zelfs tegen.

Voor de vakantie