Gemist? Klanten belagen Intertoys-personeel. En: vliegveld Teuge bij Apeldoorn heeft weer lucht

INTERTOYS

Medewerkers van het Intertoys-filiaal aan de Melkmarkt in Zwolle krijgen via sociale media massaal steun nadat ze zaterdag zijn belaagd door woedende klanten die hun cadeaukaart niet konden verzilveren. ,,De werknemers zijn hun baan en zekerheid kwijt, dat lijkt me erger dan een zo’n rotbon.’’ Lees in dit premium-verhaal hoe het er aan toeging in de winkel.

VLIEGVELD

Met de afspraak dat de parachutisten voorlopig kunnen blijven springen vanaf Teuge als Lelystad Airport in 2020 opengaat, is ook Teuge Airport uit de problemen. Er lonkt zelfs een structurele oplossing. ,,Dit is een wereld van verschil met anderhalf jaar geleden”, zegt directeur van Teuge Airport, Meiltje de Groot.

GA EAGLES

Sparta Rotterdam heeft Go Ahead Eagles ongenadig hard op zijn plaats gezet. De thuisploeg was zondagmiddag heer en meester op Het Kasteel en won de topper in de Keuken Kampioen Divisie met ruime cijfers: 6-1. De grootste nederlaag van het seizoen voor de Deventer ploeg. Coach John Stegeman wilde daarom dat niemand van zijn ploeg met de pers zou praten. ‘Ik ben verantwoordelijk.’

PEC IS BOOS

PEC Zwolle maakt toch de stap naar de rechtbank. De eredivisionist heeft zondagmiddag een spoedeisende arbitragezaak opgestart met als doel het uitduel met Ajax niet op de door de KNVB vastgestelde 13 maart af te werken.

ZIEKENHUIS

De provincie Overijssel moet de regie pakken in de discussie over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio. Dat moet problemen zoals het omvallen van streekziekenhuizen voorkomen. Daarvoor pleit het CDA in Overijssel.