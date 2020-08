Gemist? Klappen en nekklem bij zwembad-rel. En: dj krijgt mega-kans na TikTok-viral

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van maandag 10 augustus.

Wel of niet geslagen? - Wat begon als geklier van een groep jongeren in het buitenbad van Almen, escaleerde zondag volledig toen agenten wilden ingrijpen. Resultaat vijf aanhoudingen. Volgens de politie sloeg een 18-jarige jongen uit Eefde een agent tegen het hoofd. Een vriend van de jongen heeft een ander lezing: ,,Onzin. Hij werd in zijn nek gegrepen en kreeg geen lucht meer.’’

Onverwachtse beller - Het kan raar lopen in de muziekwereld, dat weet Enzio Latumaelissa (dj en producer uit Deventer) inmiddels als geen ander. Hij heeft zijn versie van de hit Bella Ciao een paar dagen geleden uitgebracht op Spinnin Records. Hij hoorde dat zijn remix een hit was op TikTok en opeens hing het grootste dance-label van de wereld aan de telefoon.

Onderzoek nog bezig - Het grote ongeval gisteren op de N50 bij Kampen ontstond doordat een auto op de verkeerde weghelft was geraakt. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, zo heeft de politie laten weten. Een camper en drie auto’s waren aan het eind van de middag betrokken bij het ongeluk. De ravage van de crash was enorm. Zeven gewonden werden na het ongeval naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd.

Nog even volhouden - De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Twellose weerman Mark Wolvenne praat je vanaf nu elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan? ,,Ik heb de weerkaarten er nog eens even bij gepakt, maar zeker tot volgende week woensdag zet dit door.’’ Maar voor iedereen die de hitte al helemaal zat is, heeft hij ook iets positiefs te melden.

Afkoelen maar! - En over positief nieuws in tropische tijden gesproken... Zin in een koud drankje, maar niet in een heet terras? In Deventer hebben ze dé oplossing: een nevel-terras!

Premium-verhaal van de dag

Kat Saartje in nood - Het is met deze tropische dagen geen pretje om een geïsoleerd brandweerpak aan te trekken. Toch twijfelde Bartjan van de Belt (35) uit Epe geen moment toen de verhitte kat Saartje vanmiddag zijn hulp nodig had in een boom, vol in de brandende zon. De reddingsactie leverde vertederende plaatjes op. ,,We staan voor iedereen klaar, zeker met deze temperaturen.”

Volledig scherm Een applaus volgde toen Saartje weer veilig op de grond was. De poes is door haar baasjes naar binnen gebracht om bij te komen en wat te kunnen drinken. © Ginopress

