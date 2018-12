Gemist? Koning tussen de koeien en toch geen seksclub in Emst

Koning Willem-Alexander trok woensdagochtend het (wei)land in om met boeren in Joppe en Diepenveen te praten over nieuwe manieren van landbouw. En mensen in Emst die wel oren hadden naar de komst van een exclusieve seksclub in hun dorp moeten even verder dromen. Het gerucht blijkt namelijk niet waar te zijn. Het waren twee van de meest gelezen verhalen deze week. Een overzicht.

Koning op het erf - Hoog bezoek in Joppe en Diepenveen afgelopen week. Daar kwam woensdagochtend namelijk de Koninklijke bolide van Koning Willem-Alexander het erf van twee boerderijen oprijden. De Koning was samen met minister Schouten van Landbouw op werkbezoek bij een melkveehouderij met 160 koeien en bij een biologisch landbouwbedrijf om te praten over het nieuwe boerenwerk.

Karwei in de as - Had de Karwei in Apeldoorn deels gespaard kunnen blijven? Over die vraag bogen deskundigen zich nadat de bouwmarkt afgelopen woensdag volledig in de as werd gelegd bij een grote brand. Dat er uiteindelijk niks van het gebouw overeind bleef was volgens hen logisch, omdat er scheidingswanden en een sprinklerinstallatie ontbraken. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?

Dreiging op Deltion - Angstige momenten voor leerlingen van het Deltion College in Zwolle. Nadat iemand via Twitter had gedreigd met een schietpartij rukte de politie uit naar de school. Er werd een aanhouding verricht, maar dat gebeurde niet op de school zelf. Daarna was de politie ook weer snel verdwenen, terwijl de leerlingen in verwarring achterbleven.

Grote geruchten in Emst - Altijd al een exclusieve seksclub willen bezoeken? In dat geval kun je Emst als locatie van je lijstje afstrepen. Er is de laatste tijd een flinke verbouwing bezig en daardoor gingen geruchten dat er een dergelijke seksclub in het Veluwse dorp zou komen. Maar volgens de eigenaar van de locatie is dat ,,gelul” en zijn de werkzaamheden ergens anders voor.

Gaat Wim de ware vinden? - En heb je de bank en afstandsbediening al geclaimd voor vanavond? Dan staat namelijk alweer de laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw van dit seizoen op het programma. De grote vraag is nu: gaat boer Wim uit Marknesse de ware liefde vinden? Afgaande op de vorige aflevering zou dat weleens niet het geval kunnen zijn, denken kijkers.