Gemist? Kritiek op koning om jacht in Apeldoorn. En dreigende faillissementen voor Gelderse bedrijven

‘Vier jaar lang dealen in Zwolle’: Verdachte drugsdea­ler en zijn koerier blijven in de cel

15:48 Vier jaar lang zouden ze in Zwolle hebben gedeald in zo'n beetje elke mogelijke harddrug. Daarom blijven Zakaria M. en Bryan J. nog zeker tot begin juli in de cel. De rechtbank vindt het niet verantwoord ze voorlopig los te laten in de samenleving.