Gemist? Laatste wens van Johnny kwam uit: biertje in de kroeg

Militair psycholoog Liesbeth Horstman geeft kijkje in haar ziel

10:00 Ze is impulsief, zegt ze zelf. Maar op de vraag of ze mee wilde doen aan het programma Kijken in de Ziel van Coen Verbraak, vroeg ze 24 uur bedenktijd. ,,Is het verstandig als militairen, mijn patiënten, mijn gevoelens kunnen zien? Ik wil er gaan zitten als Liesbeth, niet als een zakelijke psycholoog. Uiteindelijk dacht ik, ik doe het. Misschien is het ook wel goed dat ze me zo zien.’’