Gemist? Lange celstraf voor Zwolse kruipruimtemoord en broers uit Apeldoorn verdacht van liquidatiepogingen

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van dinsdag 29 oktober.

Politie Zwolle blundert - De politie is maandag spullen kwijtgeraakt tijdens een onderzoek aan de Vrouwenlaan in Zwolle in de zaak rond de vermeende moordplannen van de broers Idris en Abas M. Het gaat om een camera met daarop foto’s van twee onderzoeken (onder meer van aangetroffen wapens) en een koffer met forensisch verpakkingsmateriaal.

Apeldoornse broers verdacht van moordpogingen - In de rechtbank van Almelo begon vandaag het meest omvangrijke misdaadproces van de regio: twee broers, afkomstig uit Apeldoorn, worden verdacht van in totaal acht moordpogingen, die in de komende drie weken worden besproken. Een van de twee hoofdverdachten van de reeks liquidatiepogingen bekent betrokkenheid, maar hij zegt nooit te hebben geschoten. Hij regelde naar eigen zeggen auto’s en observeerde doelwitten en vroeg zich nooit af waarom hij daarvoor betaald kreeg.

Celstraf voor kruipruimtemoord - Zwollenaar Mark de G. is vandaag veroordeeld tot jaar 12 cel en tbs voor het doden van zijn boezemvriend Deniz. De rechter acht bewezen dat De G. het fatale schot loste en niet Deniz zelf, zoals De G. altijd beweerd heeft. Ook rekent de rechter het De G. zwaar aan dat hij het lichaam verminkt heeft en alles in het werk heeft gesteld om zijn daad te verdoezelen. Wat leidde er allemaal tot de veroordeling in deze veelbesproken zaak?

Oost-Nederland raakt agenten kwijt - De moord op advocaat Derk Wiersum en de strijd tegen de Mocro-maffia betekent een aanslag op politie. Voor het stelselmatig beveiligen van advocaten, officieren en rechters zijn bijna 400 agenten vrijgemaakt. De politie Oost-Nederland is ongeveer 150 man kwijt aan ‘Amsterdam’. Dit zorgt echter voor onvrede bij veel burgemeesters uit deze regio.

Boete voor Stegeman - PEC Zwolle-trainer John Stegeman (43) heeft van Justitie een ‘forse geldboete’ gekregen voor het veroorzaken van een aanrijding onder invloed van alcohol. De trainer ramde na een avondje stappen in Zwolle met collega’s in de nacht van 5 op 6 september met zijn Mercedes van de club in Apeldoorn een lantaarnpaal. Hij bleek bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

