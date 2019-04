Gemist? Lelystad Airport kan niet open en cremeren in Oost - Nederland is duur

Volledig scherm Gert Brinkhorst. ,,Ik leef nog de service die je mag verwachten. Cremeren moet geen koehandel worden © Arjan Gotink

Cremeren is duur - Goedkoop en dichtbij huis cremeren? Dan woon je in het oosten verkeerd. De crematoria hier behoren tot de allerprijzigste van het land. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het Apeldoornse Monuta. ,,Mensen kiezen inmiddels al uit geldoverweging om in Amersfoort gecremeerd te worden, terwijl ze in Zwolle wonen...’’ Meer dan de helft van de Nederlanders wil gecremeerd worden. En dat is in het oosten niet anders. De prijzen verschillen veelal wel.

Lelystad Aiport - Het aantal vluchten moet omlaag en Lelystad Airport mag niet open. Alleen zo haalt Nederland de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van twee onderzoeken. De VVD heeft kritiek: ,,Ze draven door”, stelt Kamerlid Remco Dijkstra. Als de overheid niet ingrijpt en harde restricties oplegt aan luchtvaartgroei dan verdubbelt de CO2-uitstoot die vliegtuigen boven Nederland produceren de komende dertig jaar. Innovaties zoals elektrisch vliegen en zuinige motoren bieden vooralsnog onvoldoende soelaas om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te halen.

Verlichting - In meerdere gemeenten in Oost-Nederland zijn problemen met de straatverlichting. In sommige straten is het sinds zondag pikkedonker. Vanuit de Achterhoek, de Veluwe, de Noordoostpolder zijn er meldingen gedaan van de problemen.Netbeheerder Liander kampt in haar hele verzorgingsgebied met problemen met de straatverlichting.

Veroordelingen na mishandeling - Drie van de vier jonge mannen die vorige maand terecht stonden voor het toetakelen van jeugdtrainer Uwais Goelab uit Zwolle, zijn veroordeeld. De vierde verdachte werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

PREMIUM verhaal van de dag