Gemist? Levensgevaarlijk inhalen op N36, Marktplaats-deal gaat fout in Wilp

Premium-verhaal van de dag

All you need is Tielbeke - In de zoektocht naar nieuwe chauffeurs bedacht transporteur Tielbeke (220 trucks in Zwolle en Lemelerveld) een ludieke stunt. À la 'All you need is love' laat het bedrijf op 24 augustus iemand gratis meerijden naar de Costa del Sol in Spanje om daar familie, bekenden of een geliefde in de armen te vliegen.