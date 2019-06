Gemist? Lichtwolken boven Kampen, verscheurd trouwboek in Putten, pulletjeswacht in Lelystad

De wolken boven Deventer, Kampen en Zwolle lichtten op, in de nacht van woensdag op donderdag. De Lochemse Plus-size blogster Hermina de Vries zette Olcay Gulsen op haar plek onder de hashgtag #wenermaaraan. En de ‘pulletjeswacht’ in Lelystad probeerde babyzwaantjes te beschermen tegen dieven.

Oplichtende wolken boven Kampen - In de nacht van woensdag op donderdag werd een deel van deze regio verwend met een bijzonder natuurverschijnsel: oplichtende nachtwolken. Het licht was afkomstig van de zon en werd door ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Het zorgde voor mooie beelden uit Deventer, Kampen en Zwolle.

Lochemse Plus-size blogster: #wenermaaraan - Olcay Gulsen en Caroline Tensen maakten in het televisieprogramma RTL Boulevard dikke mensen belachelijk naar aanleiding van Plus-size paspoppen van sportmerk Nike. Mede onder de hashtag #wenermaaraan kreeg met name Gulsen bakken kritiek over zich heen. De hashtag was afkomstig van Plus-size blogster Hermina de Vries uit Lochem. De Vries, na de excuses van Gulsen: ,,Excuses aanvaard. Maar ik ga nog even door met deze hashtag, want zij is niet de enige die zo denkt.’’

Droom Ömer Dogan uit Apeldoorn - De 22-jarige Apeldoorner Ömer Dogan overleed op 22 april samen met drie vrienden na een tragisch auto-ongeluk op de A1 bij Deventer. Zijn zusje Sema wil nu uit zijn naam geld inzamelen om in ontwikkelingslanden waterputten te kunnen laten slaan. ,,Vanwege ons geloof en zijn liefdadigheid hebben wij als familie gezegd dat we dit moesten doen.”

Trouwboek verscheurd teruggevonden in Putten - Het Brabantse stel Feico en Evelien Ernst wilde hun eigen trouwboek van hun huwelijk in september 2018 laten zien aan vrienden die gingen trouwen. Tijdens een overnachting in het Postillion Hotel in Putten, werd het gestolen. Twee dagen later werd het teruggevonden: aan stukken gescheurd, gedumpt langs de A28. ,,Dat dieven dit moedwillig hebben vernield, gaat mij te ver,’’ aldus de verbouwereerde Feico Ernst.

Weeskinderen jihadistenpaar beste af in Zwolle - De Zwolse Karenia bezweek door ziekte en de vader van haar twee kinderen, een Belgische jihadist, was daarvoor al gesneuveld. Hun weeskinderen van 2 en 4 jaar oud, werden daarop door de Franse overheid uit het Syrische vluchtelingenkamp Ain Issa opgehaald. Jeugdbescherming Overijssel heeft de voogdij over de twee kinderen gekregen. Volgens radicaliseringsexpert Annebregt Dijkman zijn de twee het beste af bij familie in Zwolle.

Ruben uit Ommen geslaagd - Voor de 16-jarige Ruben uit Ommen en duizenden andere leerlingen van middelbare scholen, kon woensdag de vlag uit na het verlossende telefoontje. Geslaagd!