Gemist? Loop door het Anne Frank Huis in Zwolle en zo herdacht de regio 4 mei

4 mei, dodenherdenking - De regio stond stil en herdacht de oorlogslachtoffers. Op een verdwaald kuchje, een koerende duif en het geluid van de wind na was het zaterdagavond indrukwekkend stil in de regio tijdens de dodenherdenking.

Volledig scherm In Steenwijk werden de doden ook herdacht. Met stilte, maar ook door naar Joods gebruik steentjes op de graven te leggen. © Wilbert Bijzitter

Dashcam - De dashcam steeds belangrijker wapen tegen verkeershufters. Autofabrikanten bouwen steeds vaker camera’s in auto’s en ook de losse dashcam is aan een opmars bezig. De camera is niet alleen een middel om onverhoopte ongelukken vast te leggen, maar ook om huftergedrag in het verkeer vast te leggen.

Anne Frank huis in Zwolle - In hartje Zwolle door het Anne Frank Huis lopen: het kan vanaf dit weekend. Op Bevrijdingsdag kun je met een VR-bril in Zwolle door het Anne Frank Huis lopen. Op het Grote Kerkplein komt een (verwarmde!) tent te staan met zes Virtual Reality-brillen. In VR kunnen bezoekers Anne’s dagboek lezen, rondlopen in haar oude kamer en zien hoe het Achterhuis er in de oorlog bij stond.

Voetbalsprookje - Hoe dorpsjongen Donny uitgroeide tot een uithangbord van Ajax. Donny van de Beek (22) schittert dit seizoen in het shirt van Ajax op het hoogste internationale voetbalpodium. Zelf blijft hij er nuchter onder. Dit is het sprookje van een dorpsjongen op een miljoenenbal.

Groot verlies - Bert en Anna verloren beide dochters aan een hersentumor: ‘We moeten door, zonder die knappe en dappere meiden’. Anna Gerritsma (56) en Bert Roesink (56) uit Harfsen doen binnenkort met een team uit Deventer mee aan de Home Run voor het Ronald McDonaldhuis, een uitputtingsslag van 240 kilometer in 24 uur. Toch staat het in schril contrast bij de afgelopen acht jaar, waarin ze hun beide dochters verloren.

Op safari - Oostvaardersplassen: de vlakten zijn weer groen, de lijkenlucht is verdwenen. In april zijn de laatste edelherten afgeschoten. Het nieuwe beleid is volop in werking getreden in de Oostvaardersplassen. Hoe staan de dieren er nu bij? En vooral, hoe is het met de vegetatie? Op uitnodiging van activiste Annemieke van Straaten ging de Stentor op safari in de polder.

Premium van de dag