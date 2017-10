Gemist? Machiel (104) is 75 jaar getrouwd met zijn Helena en dit is hun geheim

Moslim Anis reddende engel kerstdiner Zwolse minima

28 oktober Het kerstdiner voor vijfhonderd arme Zwollenaren is gered. Niet alleen de eerstvolgende editie, maar ook die van de komende jaren. Ondernemer Anis Jadib is bereid de organisatie achter het diner financieel te ondersteunen. Minimaal 1.000 euro per jaar, zeker drie jaar lang. Saillant detail: Jadib is zelf moslim en heeft daarom ‘niet zoveel’ met kerst.