Gemist? Man jaagt overvaller weg uit supermarkt en echtpaar uit Nieuwleusen wint loterij

Verwarring rondom flitspalen in Zwolle, een echtpaar uit Nieuwleusen won de loterij en een man joeg een overvaller weg uit de Albert Heijn in Apeldoorn. Dit is wat er allemaal gebeurde deze week.

Piet Schrijvers worstelt met Alzheimer - Oud PEC Zwolle-doelman en -trainer Piet Schrijvers (72) uit Ermelo heeft de ziekte van Alzheimer en worstelt daar enorm mee. Naar stadions gaat hij niet meer vanwege zijn afnemende gezondheid, maar naar de wedstrijden van zijn kleinzoon bij FC Horst gaat hij nog elke week. Zijn vrouw Cathy: ,,Thuis is hij ook graag, maar langs het voetbalveld is Piet het gelukkigst. Dat was vroeger al zo. In dat opzicht is hij niets veranderd.”

25.000 euro tipgeld in Deventer Moordzaak - De Stichting Oordeel Zelf onder leiding van Maurice de Hond looft een beloning van 25.000 euro uit in de Deventer moordzaak. Kwalijk, vindt journalist Bas Haan die een boek over de zaak schreef. ,,Het is een voortzetting van zijn kwalijke activiteiten.”

Volledig scherm De camera's langs de A28 bij Zwolle die volgens veel mensen een flitspaal zou zijn. © Arjan den Hollander/Twitter

Flitspalen langs de A28? - Veel mensen die op de A28 langs Zwolle rijden vragen zich af waarvoor er camera's staan bij de afslag naar het centrum. Honderden mensen waarschuwen andere automobilisten via Flitsmeister voor de ‘flitspalen’, maar Rijkswaterstaat stelt weggebruikers gerust: de camera’s zijn nodig om het transport dat gevaarlijk stoffen vervoert in de gaten te kunnen houden.

Overvaller weggejaagd in Albert Heijn - Het ene moment sta je voor de Albert Heijn te kletsen met een collega, het andere moment ben je getuige van een overval. Het gebeurde een man in Apeldoorn deze week. ,,Als je een stomp mes tussen je ribben krijgt, kun je dat niet navertellen.”

75.000 euro gewonnen - Rutger en Femmie de Boer uit Nieuwleusen hebben 75.000 euro gewonnen bij de Postcodeloterij. Dat is niet alles, want ook een gloednieuwe rode BMW kwam bij hun huis voorrijden. Wat ze met het geld gaan doen? ,,Het rieten dak van onze boerderij is wel een keer aan vervanging toe.”

Volledig scherm Personenauto rijd in gat na waterleidingbreuk Spinnersdonk Apeldoorn. © Pim Velthuizen

Auto verdwijnt in zinkgat - Een bestuurder kreeg vorige week zondag de schrik van zijn leven. Hij belandde met de auto in de grond en most via de achterruit naar buiten. De oorzaak was de waterleidingbreuk.

Zwollenaar draagt kist Ricksen - Zwollenaar Vincent de Vries droeg woensdagmiddag de kist van zijn overleden vriend Fernando Ricksen. De biograaf vindt het nog onwerkelijk. ,,Ik denk dat de echte tik nog moet komen. Ik ben toch een vriend kwijtgeraakt. Al voel ik ook al dankbaarheid voor de vriendschap die we hebben mogen krijgen.’’