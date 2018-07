Gemist? Massale zwijnensterfte door droogte

Het was een verhitte dinsdagavond op de Eessenkamp in Wapenveld. Daar kwam een hooivork aan te pas bij een burenruzie. Na de aanhouding van een 50-jarige verdachte moest de politie alle tanden bijzetten om de rust in de buurt terug te laten keren. Door Zwolle reed een opvallende bus, terwijl de droogte haar tol begint te eisen. Een overzicht van de opvallendste berichten van deze week:

Burenruzie

Wat er zich precies af heeft gespeeld op de Eessenkamp in Wapenveld is nog niet duidelijk. Zeker is dat een burenruzie totaal uit de hand liep. Donderdag waren de bloedsporen nog te zien. Volgens getuigen is het slachtoffer buiten op straat meerdere keren gestoken met een tweetandige hooivork, een zogenoemde gaffel, in de armen en rug. De man kon ondanks zijn verwondingen wel zelf naar de ambulance lopen. De zaak ligt gevoelig in de buurt. Een buurtbewoonster snelde naar de plaats des onheils en hielp een andere buurvrouw, die eerste hulp verleende aan het slachtoffer. ,,Terwijl de dader beneden schreeuwde en tierde. Hij ging helemaal over de rooie. Maar die man is geen lieverdje, hoor’’, zegt de buurtbewoonster.

Volledig scherm Onrust in de straat in Wapenveld na de vechtpartij. © Stefan Verkerk / News United

Apeldoorn

In Apeldoorn werd woensdagavond aan de Bronsgietersdonk het dode lichaam gevonden van de 53-jarige bewoonster. Vrijdagmiddag was nog niet bekend wat er zich in het huis heeft afgespeeld. Een vriendin van de vrouw omschrijft het slachtoffer als ‘lief en zorgzaam’. Volgens haar waren er in het gezin regelmatig problemen. Ook met de kinderen. Daar zou zij veel energie in hebben gestopt. Behalve haar werk in de zorgsector deed ze ook vrijwilligerswerk voor daklozen. De vriendin: ,,Ik zei weleens tegen haar: je zorgt voor iedereen, behalve voor jezelf.’’

Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport blijft een heet hangijzer. Het kabinet wilde vakantiemaatschappijen van Schiphol naar Lelystad Airport dwingen. De Europese Commissie veegde die maatregel echter van tafel. Een zware tegenvaller voor Lelystad Airport. Immers: hoe krijg je de Flevolandse luchthaven nu wél vol met vakantievluchten van Schiphol?

Droogte

Oost Nederland zucht naar een buitje. Het is zo droog dat jonge zwijntjes massaal het leven laten. De brandweer speurt met een vliegtuig naar rookpluimen. En in deze video is te zien hoe honderden net aangeplante boompjes in Apeldoorn van extra water worden voorzien.

Zwolle