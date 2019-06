Gemist? Middelvinger levert drugsvangst op en babyzwaantjes gestolen in Lelystad

Afgelopen week in het nieuws: middelvinger opsteken naar politie levert drugsvangst op in Zwolle. De nabestaanden van Pim Fortuyn vangen bot bij OM: geen meldplicht voor Volkert van der Graaf. En in Lelystad beroven onbekende mannen zwanenparen van hun kroost.

Weergaloze onweersfoto - De korte, maar hevige storm die in de nacht van dinsdag op woensdag over onze regio trok, leverde veel beelden op van schade en omgevallen bomen, maar ook enkele pareltjes van onze eigen fotografen. Daarbij de prachtplaat die Martijn Bijzitter schoot van de Steenwijker Toren waarachter een dubbele blikseminslag plaatsvond. Bijzitter: ,,Er komt veel mazzel kijken bij zo’n foto.’’

Middelvinger naar politie - Een jongeman uit Zwolle stak vorige week zijn middelvinger op naar de politieagenten die bezig waren met een verkeerscontrole. De bestuurder werd daarop aangehouden. In zijn auto vond de politie drugs en een wapen. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van meerdere soorten drugs.

Geen meldplicht Volkert - Volkert van der Graaf krijgt geen nieuwe meldplicht van het Openbaar Ministerie (OM). De moordenaar van Pim Fortuyn woont nog gewoon in Apeldoorn, ondanks insinuaties dat hij wilde emigreren, zo ontdekte de Stentor. Simon Fortuyn, de broer van Pim Fortuyn, is boos dat het OM geen tekst en uitleg geeft over waarom de fysieke meldplicht niet weer wordt ingevoerd: ,,Stuitend.’’

Schoolkinderen geschrokken - Een bus vol schoolkinderen werd dinsdagochtend op de A28 bij Putten geramd door een vrachtwagen. De kinderen kwamen met de schrik vrij, een begeleidster werd uit voorzorg met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de dubbeldekker zaten zo’n tachtig tweedeklas VMBO-leerlingen van de Winkler Prins-school in Veendam.

Videoband Apeldoorn - Videograaf Erik Stijf uit Wezep kocht een videocamera in een Apeldoornse kringloopwinkel en trof een tape aan in het apparaat. Hij vroeg zich af wie toch de familie was die hij zag op de beelden en plaatste een oproep op Facebook. De dochter van degene die de beelden heeft gemaakt, meldde zich vervolgens een dag later bij Stijf.

Terrorbuizerd zet klauwen in joggers - De Overijsselse gemeente Dinkelland wordt geteisterd door een agressieve buizerd die joggers aanvalt bij Saasveld. Het zou gaan om dezelfde buizerd die vorig jaar in die buurt al mensen aanviel.

Babyzwaantjes gestolen - Dierennoodhulp Flevoland kreeg meldingen binnen van massale diefstal van babyzwaantjes in Lelystad. Voorzitter Susan van de Waal: ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurt! Onbekende mannen halen de diertjes ‘s nachts weg bij de zwanenparen.’’ De stichting bracht vrijdagavond al 23 nesten in kaart die waren leeggeroofd.