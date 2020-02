Gemist? Mikt korps mariniers op de Veluwe? En: hulpverleners vechten vergeefs voor leven bestuurder

AUTOBRAND

Deventer is opnieuw getroffen door een nachtelijke autobrand. Dit keer is een geparkeerde auto aan de Tabakswal voor een belangrijk deel verwoest. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken.

MARINIERS

In Zeeland strijden teleurstelling en woede om voorrang nu staatssecretaris Barbara Visser dinsdagavond heeft gezegd dat Defensie geen marinierskazerne in Vlissingen wil bouwen. In de wandelgangen wordt het Defensieterrein in Nieuw Milligen bij Apeldoorn genoemd. Hoe nu verder?

FLITSKAMPIOEN

Deze flitspalen in Oost-Nederland bekeurden de meeste hardrijders. Maar dit is de kampioen: al 4 jaar lang elke dag 75 hardrijders in Putten op de bon. Maar... hoe nuttig is dat?

DWDD

Het was niet te missen vandaag: Matthijs van Nieuwkerk stopt met DWDD. De presentator uit Almen was er de hele dag mee in het nieuws. Lees hier al onze verhalen over het hoe en waarom.

MILJOENENTRANSFER

Hakim Ziyech is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. De 26-jarige technicus uit Dronten tekent binnenkort een contract tekenen bij het Engelse Chelsea. Dat is ook goed nieuws voor de amateurclubs uit zijn de plek in de polder waar hij opgroeide en speelde. Ze profiteren van de miljoenentransfer.

SLACHT

De 19 konikpaarden die vanuit Oostvaardersveld in Flevoland naar Texel waren verhuisd zijn gered van de slacht. Dat meldt Anna Sprenkeling, een van de boswachters op het waddeneiland. Er komt een hek waardoor de dieren geen schade aan de meest kwetsbare delen van de duinen aan kunnen brengen. En aan bezoekers wordt gevraagd vooral afstand tot de paarden te bewaren.

GEWELD

Een medewerker van politie in Gelderland is buiten functie gesteld omdat hij in zijn vrije tijd betrokken zou zijn geweest bij een geweldsincident.

KINDERPORNO

Tegen een 49-jarige ex-tbs-behandelaar uit Steenwijk is woensdag in hoger beroep 5 jaar cel geëist voor mensenhandel, verspreiden van kinderporno en het plegen van ontucht met een minderjarig meisje uit Zwolle. De toenmalige sociotherapeut van Hoeve Boschoord bij Vledder heeft zijn ex-vriendin van 16 volgens het OM aangeboden voor betaalde seks.