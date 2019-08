Gemist? ‘Minder zwijnen op de Veluwe’. En: boeteregen vanuit stiekeme ‘belbus’ politie

ZWIJNEN

De Faunabeheereenheid Gelderland wil in het voorjaar minder wilde zwijnen op de Veluwe. De voorjaarsstand moet vanaf volgend jaar met twee- tot vierhonderd dieren worden verlaagd tot 1.100 zwijnen. Het doel: later in het jaar minder overlast en schade in de dorpen.

BOETEBUS

De verkeerspolitie heeft woensdag en donderdag honderden boetes uitgedeeld aan automobilisten op snelwegen in Oost-Nederland. De politie zette bij de controle de ‘belbus’ in.

HEMELS

Henk Jan Meijer is vandaag bij zijn afscheid als burgemeester benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Zwolle. Met de eretitels wordt Meijer bedankt voor de ruim negentien jaar dat hij burgemeester is geweest van de gemeente Zwolle. In de Grote Kerk werd hij de hemel in geprezen.

VRIJ

De 44-jarige vrouw uit Meppel die dinsdag werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Halil Erol in 2010 komt weer op vrije voeten. De 44-jarige inwoonster van Meppel blijft wel verdachte.

WOEST

Wie is Robert-Jan Mastenbroek, de 29-jarige ondernemer die de verdwenen crowdfundingssite Dream or Donate opzette? Die persoon bestaat niet meer, zegt hij zelf. Robert-Jan Mastenbroek heet nu Broer Rasta en wil een nieuw leven starten als bioboer en muzikant. Maar eerst zal hij moeten afrekenen met tientallen gedupeerden die woest op hem zijn. Hier vind je al onze verhalen over de heikele kwestie.