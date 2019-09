Gemist? Mogelijke oorzaak vlammenzee Oene bekend en Achterhoekse politiedocent verdacht van corruptie

Verwoestende wasdroger - De vuurzee die restaurant De Rietstulp in Oene zaterdagnacht verwoestte, is vermoedelijk ontstaan door brandoorzaak nummer één. ,,Het lijkt er op dat het in de wasdroger begonnen is”, zegt eigenaar Ben Kamphuis. Hij prijst zich ook gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen. ,,Maar het verdriet is natuurlijk wel heel groot.”

Geur van corruptie - Een docent van de Politieacademie wordt ervan verdacht dat hij een bouwbedrijf om 100.000 euro aan steekpenningen heeft gevraagd. In ruil voor dit geld zou de man, een 63-jarige Achterhoeker, bemiddelen bij een nieuw studentenhuisvestingscomplex in Apeldoorn.

Hondenfokker ontkent - Hij staat bekend als de omstreden hondenfokker uit Lettele die tientallen van zijn dieren verwaarloosde. Maar volgens verdachte Jos W.S. (53) klopt er niets van die aantijgingen en had hij hooguit zijn administratie niet helemaal op orde. De aanklager eiste bij de rechtbank in Zwolle desondanks een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf.

Eindbestemming meteoor - De vuurbol die veel mensen in Oost-Nederland afgelopen donderdag zagen, blijkt net over de grens de atmosfeer ingedoken te zijn en bij de grens in Denemarken bij Duitsland uitgedoofd te zijn. Dat meldt de Werkgroep Meteoren. De groep roept op om beelden van de meteoor te delen.

Ontsnapt aan dood - Op dezelfde dag dat teckel Takkie na een aanval van een bullmastif in Zutphen haar laatste adem uitblies, gebeurde twintig kilometer verderop in Apeldoorn bijna hetzelfde. Labrador Beau overleefde de plotse aanval van een Amerikaanse stafford wel, zij het ternauwernood. Haar baasje wil met haar verhaal hondeneigenaars wakker schudden. ,,Een hond is een grote verantwoording.’’

