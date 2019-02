Gemist? Nabestaanden steeds vaker onvindbaar, verwarde man vlucht over daken in Deventer

Dakklimmer - De politie en brandweer zijn vanochtend in Deventer lange tijd druk geweest met een man die op het dak van een hoog gebouw liep. De man zou een bekende van de politie zijn en toen hij onverwacht agenten tegen het lijf liep vloog hij er in verwarde toestand vandoor .

Mannetjeswolf op de Veluwe - De wolvin die zich definitief heeft gevestigd op de Noord-Veluwe heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren. Volgens Wolven in Nederland is het mannetje afkomstig uit de buurt van Hannover in Duitsland. De kans op jonge wolfjes is volgens de organisatie ‘levensgroot’.