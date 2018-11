Gemist? Nachtclub in Apeldoorn beschoten, minister wist al lang van dreigend bankroet ziekenhuizen

Nachtclub beschoten - Horecagelegenheid City Club in Apeldoorn is afgelopen nacht rond 03.00 uur onder vuur genomen. De nachtclub zou volgens getuigen zijn beschoten door twee mannen. De zaak was op dat moment gesloten. Eigenaar Besir, lokaal bekend als ‘Besir Baba’, zegt bang te zijn: „Eerst de brand, nu dit. Wie heeft het op mij gemunt?”

Geluid Lelystad Airport - De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van Lelystad Airport staan vermeld kloppen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen. Voor het berekenen is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen.

Failliete ziekenhuizen - Veel nieuws vandaag over de failliete ziekenhuizen in Flevoland. Zo werd bekend dat minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) al op 31 augustus zelf geïnformeerd is over een mogelijk bankroet van de IJsselmeerziekenhuizen. Zorgverleners stellen bovendien dat het sluiten van de acute zorg in het ziekenhuis in Lelystad mensenlevens gaat kosten. Minister Bruins is echter ‘hoopvol’ over een doorstart.



Jongetje (7) ernstig gewond - Een 7-jarig jongetje is vanmiddag in Wilp ernstig gewond geraakt. Tijdens snoeiwerkzaamheden werd het slachtoffertje geraakt door een tak. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Kogelwerende vesten - Het Deventer bedrijf First Care Company gaat ambulancepersoneel in Zuid-Limburg nog dit jaar uitrusten met kogel- en steekwerende vesten. Andere regio’s moeten snel volgen, vindt Ambulancezorg Nederland.

Gijzeling - ‘Gewetenloos en agressief’. Zo werd André de G. (52) vandaag omschreven in de rechtbank. Op een mooie, zomerse dag stak hij op vrijdag 3 augustus twee vrouwen neer in Emmeloord. Daarna gijzelde hij een jeugdvriend en zijn vrouw in hun eigen woning. Zelf vindt hij het verhaal ‘opgeblazen’.