Gemist? Nieuw bewijs in Deventer moordzaak, dodelijk ongeluk bij Luttelgeest

Deventer moordzaak - In de Deventer moordzaak is opnieuw bewijs gevonden van vervalsingen door de Technische Recherche. Dat stelt de Volkskrant op basis van een opgedoken cd-rom met ruim 150 foto’s en verslagen van het onderzoek. Maar volgens onder meer misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Deventer advocaat Jan Vlug bewijst dit niet dat Ernest Louwes onschuldig is.

Dodelijk ongeluk - De bestuurder van een auto is vanochtend overleden bij een ongeluk op de N351 bij Luttelgeest. De man werd onwel en zijn auto raakte daardoor van de weg en kwam in de sloot terecht.

Zonnepanelen - Er moet een APK komen voor zonnepanelen om het brandrisico te verkleinen. Dat zegt Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, het vroegere brandweerinstituut Nibra), naar aanleiding van de brand zondag bij zonnepanelen in Emmeloord. Want: hoe veilig zijn zonnepanelen eigenlijk?

Steekincident Zwolle - Bij een opvanglocatie van het Leger des Heils in Zwolle is vanmiddag een steekincident geweest. Er is één persoon met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Zetelweigeraars - Twee verkozen Statenleden van Forum voor Democratie hebben hun zetel niet geaccepteerd. Ook een lid van de Partij voor de Dieren laat haar zetel in het Gelderse provinciehuis, verkregen met voorkeursstemmen, aan zich voorbij gaan.

Schietpartij A32 - De politie heeft in een woning in Kallenkote een man opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij op de A32 bij Steenwijk eind februari. Destijds werd er geschoten bij een verkeersruzie. Bij de aanhouding van de man ontdekte de politie ook nog een hennepkwekerij.

