Gemist? NS remt af voor de sneeuw, Keolis geeft gewoon gas. En: #paarsekrokodil krijgt massaal bijval

SNEEUW

Nederland wordt morgen opnieuw omgetoverd in een wit winterwonderland. Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor het hele land. Dat belooft sneeuwpret, maar ook flinke verkeershinder. NS schrapt alvast treinen. Waarom? Dat lees je hier. Regionaal vervoerder Keolis trekt zich niets aan van sneeuw. Ze boemelen gewoon door, laat het bedrijf weten. Lezers op de Facebookpagina van de Stentor schieten in de lach: 8 centimeter... Maar goed dat NS niet in Noorwegen rijdt.

PRIJS EUS

Deventer schrijver en columnist Özcan Akyol heeft De Nachtwacht Award gewonnen, een radioprijs voor het beste nachtprogramma van vakmediaplatform Spreekbuis.nl. Hij werd dinsdagavond met het nieuws verrast in De Wereld Draait Door.

HOOIVORKSTEKER

De man die vorig jaar in Wapenveld zijn overbuurman te lijf ging met een hooivork is veroordeeld tot vier jaar cel. De 51-jarige D.V., die nu in Epe woont, moet het slachtoffer ook 4.600 euro schadevergoeding betalen. Het incident vond plaats op een dinsdag in juli. Lees hier het verslag van de rechtszaak, twee weken geleden.

VLIEGEN

Vliegen van en naar Lelystad Airport is door de aanwezigheid van honderden vogels levensgevaarlijk. Het is daarom onverantwoord het vliegveld te openen als vakantieluchthaven. Dat schrijven de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) in een brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

NEPAANSLAG

Twee voormalige leden van ‘antiracismeclub’ Marron United hebben een celstraf van 180 dagen waarvan 43 dagen voorwaardelijk gekregen voor hun aandeel in een geënsceneerde aanslag in de Zwolse wijk Stadshagen. Ze vielen gewapend de leider van die club, rapper Makka, aan. Het zou gaan om een publiciteitsstunt, door Makka zelf in scène gezet. Daarvan was ook het Openbaar Ministerie overtuigd.

TBS

Een 23-jarige man uit Apeldoorn die afgelopen zomer een man in de Arnhemse wijk Elderveld met 91 messteken om het leven bracht, is dinsdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor moord.

PIRATEN

‘Hotelpiraten’ Jan V. en Jolanda H. moeten vier en drie jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De straffen voor het duo van 63 en 54 jaar zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie. Hun spijtbetuiging heeft ze niet geholpen. Volgens justitie hebben ze hotels en B&B’s voor zeker 20.000 euro opgelicht. Lees hier het verhaal van twee slachtoffers : ,,Het moet een ziekte zijn.’’ (PREMIUM)

ZIEKENHUIS

St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de plek van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad. Over twee jaar moet het gebouw er staan. Het huidige onderkomen in Lelystad is veel te groot, vindt het St Jansdal. Lees hier alles over het Zuiderzeeziekenhuis en de perikelen rond het faillissement.

KOELCEL

Tegen de eigenaren van drie vleesbedrijven zijn celstraffen geëist voor het sjoemelen met paardenvlees. Zo moet de 49-jarige eigenaar van een koelhuis in Olst een boete van 75.000 euro betalen en 18 maanden de cel in, wat het Openbaar Ministerie betreft. De rechtszaak begon maandag.

UIT DE BOCHT

Het KNMI waarschuwde er al voor: het kan plaatselijk zeer glad worden. Op de A1 richting Apeldoorn bij afrit Twello zijn vanochtend maar liefst acht auto’s uit de bocht gevlogen, de weg lijkt wel een ijsbaan. De afrit is afgesloten. Deze video laat zien hoe glad het er was.