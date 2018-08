Gemist? Olifant Buba banjert door tuin in Ommen

Olifant Buba - In Ommen zagen bewoners van het buitengebied woensdagavond plots een olifant door hun tuin banjeren. Het dier deed zich tegoed aan de perenboom, legde een cadeautje op de oprit en vervolgde daarna zijn weg. De olifant bleek Buba te heten en eigendom te zijn van Circus Freiwald. Zijn verzorger maakt wel vaker met hem een ommetje.

Taxi dumpt Karin - Het zal je maar gebeuren. Zit je in de taxi naar huis, word je plotseling eruitgezet. Het overkwam Karin de Groot uit Deventer. Zij werd ’s avonds, in haar elektrische rolstoel, uit de taxi geknikkerd. Bij onbekenden op het erf, in Klarenbeek. ,,De chauffeur had nooit weg mogen rijden", zei de eigenaar van Taxibedrijf Ordelman Epe later tegen deze krant.

Deventer haven dicht - Om te voorkomen dat de sluisdeuren in de Deventer haven bezwijken onder te hoge waterdruk, zijn ze afgelopen dinsdag gesloten. Dit betekent dat schepen de haven niet in of uit kunnen. Er wordt dringend gezocht naar een oplossing, maar de verwachting is dat de Deventer haven nog meerdere weken gesloten blijft.

Remco Andringa - Een jaar na de dodelijke aanrijding op de Hoofdweg in Harderwijk is nog steeds geen beslissing genomen over de afhandeling van het politieonderzoek naar de oorzaak ervan. Chef-kok Remco Andringa kwam bij het ongeval om het leven. Zijn vrouw, Felicia, heeft het afgelopen jaar geprobeerd haar leven weer op te pakken.

Dode zwaantjes - De dood van vier zwaantjes kwam als een klap aan bij omwonenden van een vijver aan de Kayersdijk in Apeldoorn. De dieren stierven als gevolg van botulisme. Later kwamen ook de vermoedelijke ouders van de zwaantjes te overlijden. ,,Het was zo triest, vader en moeder waren helemaal van streek nadat de vier kleintjes dood waren", aldus buurtbewoner Dirk Burgers.