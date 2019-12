Gemist? Oncologische zorg aan huis. En: pak je ‘doorrijders’ met strengere straffen?

ZORG THUIS

Het Zwolse Isala is voorloper in het geven van oncologische ziekenhuiszorg bij patiënten thuis. Onlangs werd die thuiszorg uitgebreid naar vijf dagen in de week. Aleid Jager (66) uit IJsselmuiden is een van de mensen die thuis wordt behandeld.

NIEUWE NIER

Zonder haar voormalige schoondochter had Drea van Dijk uit Oosterwolde de feestdagen er heel anders bij gezeten. ,,Ik kon amper de bloemen water geven.’’ Maar dankzij Marijke Hoog-Sellies kan ze nu de bloemetjes weer buiten zetten. Zij schonk haar ex-schoonmoeder een nier. ,,Ik hoefde daar geen moment over na te denken.’’

NATIONALE TITEL

Thomas Krol is ook Nederlands kampioen op de 1000 meter geworden. De Deventenaar liet Kai Verbij (tweede) en Dai Dai Ntab achter zich. Die laatste moet nog afwachten of de afwezige Kjeld Nuis alsnog een aanwijsplek voor het WK krijgt.

DOORRIJDERS

In Apeldoorn was het deze week drie keer raak, maar ook in Amersfoort, Kootwijkerbroek en Doesburg sloegen bestuurders op de vlucht nadat ze een ongeluk veroorzaakten. In Doesburg viel daarbij zelfs een dode. Alleen als de pakkans van doorrijders omhoog gaat, zullen zij hun slachtoffers minder snel aan hun lot overlaten, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck.

ILLEGAAL VUURWERK

De grote vuurwerkvangst die door de politie in Apeldoorn gisteravond is gedaan, kwam tot stand na één anonieme tip. Dat heeft een woordvoerder van de politie Oost-Nederland laten weten. Er werd in totaal voor 150 kilo gevonden. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Het was niet de enige vangst in Apeldoorn.