Gemist? Ongeluk in het circus en kentekenplaat als kerstcadeau

1.) Serious Request - Het was de afsluiting van Serious Request. De verhalen die we daarover geschreven hebben werden goed gelezen. Ook deze afsluiter, waarin dj Sander Hoogendoorn duidelijk maakt hoe zeer hij zich thuisvoelt in deze regio door te zeggen: ,Ich bin ein Apeldoorner'

2.)Ongeluk wintercircus - Beelden zeggen meer dan woorden. Dat geldt zeker voor de video die gemaakt werd van een ongeluk in het wintercircus in Apeldoorn. Daar kreeg een medewerker het 'Wiel van de dood' tegen zich aan.

3.)Kentekenplaat - Een dief in Ermelo had voor zichzelf kennelijk een 'kenteken van een politiewagen' op het verlanglijstje gezet. Toen hij het ding gestolen had werd de plaat door hem onder de kerstboom gezet. Lang plezier had hij er echter niet van.

4.) Bam! = 1000 euro - De eerste boete voor vroegtijdig carbid afschieten werd deze week uitgedeeld in Kampen. Daar kon een man duizend euro aftikken als straf voor het buiten de vastgestelde tijden knallen.

5.) Blokker verdwijnt - De Blokker-keten verdwijnt uit Deventer. De vestiging aan de Lange Bisschopsstraat sluit komend voorjaar. Het is nog niet gezegd of het concern daarmee de stad definitief de rug toekeert. ,,Het openen, verbouwen en sluiten van winkels is aan de orde van de dag binnen de retail'', zegt een woordvoerder.

6.)Rookvrij voetbalveld - Bij Apeldoornse Boys mag er niet meer de hele dag langs de lijn gerookt worden. Inge Stelder (49) heeft de actie aangezwengeld. Vanaf nu zijn sigaretten tot 14 u. verboden op het terrein van de club. Er zijn nu al 200 verenigingen in Nederland (deels) rookvrij.

7.)Wurgen met tiewrap - Bij de spoorwegen is - in vergelijking met andere beroepen - de kans groter dat je in contact komt met mensen die een eind aan hun leven willen maken. Maar deze week was er op het traject Zwolle-Kampen een bizar voorval: Een zwartrijder wilde zichzelf wurgen met een tiewrap. Dankzij snel ingrijpen kon voorkomen worden dat hij stierf.