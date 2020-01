Gemist? Ontsnappingspoging mocromaffiakopstuk uit gevangenis Zutphen en kans op dichte mist en gladheid

Ontsnappingspoging mocromaffiakopstuk uit gevangenis Zutphen verijdeld - Bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen hebben handlangers geprobeerd om mocromaffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging is mislukt. De politie heeft vier mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de uitbraakpoging. L. is overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Kans op dichte mist en gladheid - Weggebruikers moeten vanavond, vannacht en morgenvroeg rekening houden met gladde wegen en dichte mist. Daarvoor waarschuwt Weerplaza. Op veel plaatsen is de grastemperatuur nu al onder nul. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Overijssel en Gelderland.

Jonge wielrenner zit na val met been vast aan houten baan - Een wielrenner is vanmiddag met zijn been vast komen te zitten aan de wielerbaan in Apeldoorn na een val tijdens een juniorenwedstrijd. Drie brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter kwamen op het incident af.

Wilde achtervolging en vier arrestaties na ontsnappingspoging gevangenis Zutphen - Na een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Zutphen zijn zondag vier personen aangehouden op de N813 bij Wehl. Dat gebeurde na een wilde achtervolging van de Nederlandse en Duitse politie, waarbij een waarschuwingsschot werd gelost.

Een tennisteam van tachtigers, dat kan alleen in Zwolle - Bejaard? Op de tennisbaan van de Pelikaan in Zwolle meppen deze senioren elkaar en tegenstanders nog wekelijks van de baan. Voor zover bekend het enige competitieteam in Nederland van uitsluitend tachtigers.

