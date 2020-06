Gemist? Ophef om ‘foute’ strip in Elburg en actievoerders doen aangifte om stikstofcijfers Lelystad Airport

Aangifte om Lelystad Airport - Vier actiegroepen die strijden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport hebben aangifte gedaan tegen enkele topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol. Volgens de actievoerders zijn de stikstofcijfers van de nieuwe luchthaven door hen gemanipuleerd. De aangifte zorgt voor felle reacties, in onder meer de Tweede Kamer.

Drugskopstukken langer vast - Zwollenaren Emin Y. en Emin Z. blijven nog zeker twee weken in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer in Zwolle besloten. Beide Emins spelen een hoofdrol in een slepend onderwereldconflict in Zwolle en werden vrijdagavond aangehouden.

Starters profiteren - Starters slaan in de coronacrisis massaal toe op de huizenmarkt. Van maart tot en met mei nam het aantal huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar met 40 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. In Drenthe en Overijssel doen vooral huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar goede zaken.

Commotie om strip - In Elburg is ophef ontstaan over een strip die de plaatselijke SGP op haar website publiceerde. Raadslid Dirk Bok vergeleek daarin het ontkennen van de holocaust met het beëindigen van de zondagsrust, een verwijzing naar de discussie over een koopzondag in Elburg. Vanwege de commotie werd de strip snel van de site verwijderd. De betrokkenen gaan inmiddels diep door het stof.

Strijd om testament - De strijd om het omstreden testament van de verstandelijk gehandicapte Herman duurt maar voort. Hij liet na zijn overlijden in 2014 al zijn bezittingen na aan een onbekende stichting, zonder medeweten van zijn familie. Het testament is vorig jaar vernietigd, maar de stichting daagt Hermans zus Jolanda de Vries uit Apeldoorn na jarenlange juridische procedures desondanks voor de rechter.

