Gemist? Overijssel is scheidingsparadijs en hoe gaat het met de wolvenwelpen op de Veluwe?

Scheidingsparadijs Overijssel - De rechtbank Overijssel is koploper als het gaat om het aantal uitgesproken echtscheidingen. Sinds de coronacrisis kwamen fors meer scheidingsverzoeken binnen, vooral omdat echtparen vanwege de minder snelle afwikkeling in andere delen van het land massaal aankloppen in Overijssel.

Wolvenwelpen Veluwe - Het is onduidelijk hoe het gaat met drie van de vijf wolven, die vorig jaar op de Noord-Veluwe werden geboren. Een van de welpjes werd begin maart bij Epe doodgereden. Dat vermoeden was er al, maar DNA-onderzoek heeft het nu bevestigd. Van een ander mannelijk welpje zijn keutels gevonden, maar de drie andere welpen zijn ‘spoorloos’.

Boomongeluk Zwolle - Zeldzaam ongeluk. Dat noodlot had de 52-jarige fietsster, die woensdagavond in Zwolle om het leven kwam door een omvallende boom. Bomendeskundigen en letselschade-experts kennen weinig vergelijkbare incidenten en de kans dat je nét op het moment van omvallen daar loopt of fietst is klein. ,,Een boom die omgaat hoeft niet per se ziek of zwak te zijn, natuurgeweld kan te krachtig zijn.”

Overlast motorrijders - Het is al jaren een bron van ergernis voor dijkbewoners: scheurende motoren langs de IJssel tussen Marle en Welsum. Maar een verbod voor motoren op de dijkweg is geen optie. De economische schade voor de horeca en de pontjes op de route is te groot, zegt de gemeente Olst-Wijhe. De enige optie om motoroverlast te beperken: vaker controleren.

Kippenhouder is het zat - Boerenorganisaties uit heel Nederland hebben in een open brief minister-president Mark Rutte opgeroepen om in te grijpen tegen illegale acties van dierenactivisten. De brandstichting bij de eendenslachterij Tomassen uit Ermelo op 28 mei was de belangrijkste aanleiding. ,,Dit moet stoppen.”

Premium-verhaal van de dag