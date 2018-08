Gemist? Overijssels zuipfilmpje gaat viraal, treinverkrachter in de cel

Cornielje weer thuis - De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, is weer thuis. Cornielje werd begin deze maand in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hersensvliesontsteking. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk .

Premium-verhaal van de dag

Wel of geen supermarkt? - Een 'supermarkt' die in Kampen op zondag is geopend; jawel, dat kan. De Spar-pompshop die afgelopen maandag haar deuren opende in het Texaco-tankstation langs de N50 is zeven dagen per week geopend. En dat is dubieus, want andere supers in Kampen mogen dat niet.