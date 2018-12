Gemist? Overlast door daklozen bij station Deventer, Apeldoorns gezin moet opnieuw eigen huis uit

Daklozen Deventer - Spoorwegbeheerder ProRail en de gemeente Deventer zitten met een groepje daklozen in hun maag. Ze zouden personeel en voorbijgangers intimideren op een verlaten perron aan de Oosterstraat in Deventer. Ook zorgen ze voor rotzooi en zouden ze in het openbaar drugs gebruiken.

Zorg Urk en Noordoostpolder - De overname van de zorg op Urk en in de Noordoostpolder door het Antoniusziekenhuis is bijna rond. Dat meldde de curator vandaag. Er wordt nu gesproken over de laatste openstaande punten.

Commissaris van de Koning - John Berends, de huidige burgemeester van Apeldoorn, wordt de nieuwe commissaris van de Koning. Berends kreeg het vanochtend ‘best een beetje koud’ bij het horen van het nieuws. Apeldoornse politici noemen zijn benoeming ‘goed voor Gelderland, jammer voor Apeldoorn’.

Bertha gevonden - Het lichaam van de sinds vrijdag vermiste Bertha (61) uit Ommen is vandaag gevonden. De vrouw had haar woning in verwarde toestand verlaten en werd dood aangetroffen in een bosperceel. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Straatprijs in Deventer - De PostcodeStraatprijs van de Postcodeloterij is deze week gevallen in Deventer. Gaston kwam hoogstpersoonlijk langs om bewoners te verrassen met een flinke cheque.

Premium-verhaal van de dag