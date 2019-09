Gemist? Overvaller villa sluit bewoonster op. En: Gerben redt rolstoeler van rails, ‘scheelde niets’

VLIEGEN

De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde: ,,Als het waar is, zou dat fantastisch zijn, maar ik ga geen eieren verkopen voor ik een kip heb”, zei de minister. ‘LA’ is een reuzenstap dichterbij. Maar er zijn nog hobbels.

VOL

Het Deventer Ziekenhuis dreigt vol te raken. Sinds het begin van de zomer blijft de stroom aan patiënten toenemen. Veel patiënten hebben bovendien intensieve zorg nodig. Dit alles leidt tot ‘een niet houdbare druk op de werkvloer’. Het Ziekenhuis sluit daarom tijdelijk een verpleegafdeling.

OPGESLOTEN

De bewoonster van een villa in Beekbergen is vannacht overvallen. Ze is daarbij opgesloten in een kamer. De overval vond vannacht plaats aan de Berg en Dalweg, maar werd pas vanochtend rond 08.00 uur gemeld. Een familielid vond de bewoonster opgesloten in een van de kamers en belde de politie.

STRAF

Drugsstraten waar festivalgangers meteen op het evenemententerrein straf krijgen zijn verleden tijd. De maatregel om drugsgebruikende feestgangers razendsnel te vervolgen op festivals als Lowlands en Ground Zero is verdwenen. Verdachten gaan nu naar het politiebureau waar maatwerk volgt en festivalgangers desnoods op cursus worden gestuurd.

GERED

Een man in een rolstoelfiets is vanmiddag aan de dood ontsnapt op een spoorwegovergang in Ommen. Terwijl een trein naderde kwam hij met zijn speciale fiets vast te zitten in de rails. Dankzij heldhaftig optreden van taxichauffeur Gerben werd een drama voorkomen. De Zwollenaar werd later op de dag bedolven onder loftuitingen na zijn reddingsactie. Bekijk hier de video.