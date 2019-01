Gemist? Paniek op school Kampen om ‘extreme dreiging’, miljoenentekort brandweer was ‘inschattingsfout’

Paniek op school - Grote paniek vanmorgen op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. Daar ging het alarm voor ‘extreme dreiging van geweld van buitenaf’ af. Leerlingen en medewerkers verschansten zich in hun lokalen. Uiteindelijk bleek het loos alarm.

Jurrie Koolhof - Oud-international Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. De spits kwam vijf keer uit voor het Nederlands elftal en speelde in de jaren 80 voor PSV. Ook kwam hij uit voor Veendam, Vitesse, FC Groningen, Vitesse en De Graafschap en was hij hoofdtrainer bij onder meer AGOVV. De Duivenaar was al enige tijd ziek.

Ontucht in slaap - Ontucht met een slapende vrouw wordt een 53-jarige Apeldoorner zwaar aangerekend door de rechtbank. De man is veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer verklaarde dat ze wakker werd en toen zag dat de man met zijn hoofd tussen haar benen zat, waarna ze hem wegtrapte.

Zwolse verleidster - Armanda de Vries (22) uit Zwolle is een van de verleidsters in het RTL programma Temptation Island 2019. In het programma staan vier Nederlandse en Belgische koppels centraal die een relatietest aan gaan om te kijken of hun liefde bestand is tegen verleidingen.

GA Eagles pakt punt - Go Ahead Eagles heeft vanavond in de absolute slotfase nog een punt gepakt op bezoek bij Cambuur. Met tien man kwamen de Deventenaren in de laatste vijf minuten nog langszij.

