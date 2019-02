Gemist? PEC té afhankelijk van extern geld, Bussen in Apeldoorn en Zwolle al volgend jaar emissieloos

Alcoholmisbruik - De minderjarige leerling van het Carmel College in Raalte die vrijdag door alcoholgebruik tijdens een schoolexcursie in het ziekenhuis belandde,is weer thuis.

Spijtig - Je kunt de sterren van de hemel koken, maar als het bij de bediening niet goed gaat, heb je daar niets aan. Spijtig voor de chefkok van restaurant Paping in Ommen, want de bediening kan daar echt wel wat meer scherpte gebruiken.

Financiën PEC - De huisaccountant van PEC Zwolle is bezorgd over de financiële huishouding van de club. PEC is volgens accountant Bert Scholten te sterk afhankelijk van extern geld. Dit zou de continuïteit in gevaar brengen.

