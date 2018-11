Gemist? PEC Zwolle zoekt investeerders in Qatar, scholen in rouw door overlijden directeur

Zwaargewon­de (22) bij steekinci­dent in Zwols café

12:11 In café Neuf in de Steenstraat in Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekincident. Hij werd door een 47-jarige medebezoeker in z'n hals gestoken met een kapotte bierfles.