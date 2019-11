Gemist? Pietenstrijd in Deventer, vaderschapstest voor Gerrit-Jan en Zwolse broers opgepakt voor moordplan

JOUW REGIONIEUWSVoorstanders van Zwarte Piet die sinterklaasliedjes zingen voor het gemeentehuis in Deventer, Zwolse broers die opgepakt worden voor moordplannen en de 14-jarige teckel Limo die wordt herenigd met zijn baasjes waar hij elf jaar eerder spoorloos verdween: er gebeurde weer genoeg in deze regio afgelopen week.

Pietenpetitiestrijd in Deventer - Honderd mensen (deels verkleed als Zwarte Piet) verzamelden zich woensdag voor het gemeentehuis om te protesteren tegen de roetveegpiet. Ze zongen sinterklaasliedjes en dienden een petitie in, net als de voorstanders. De actie leverde volgens actiegroep ‘Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer’ en PVV Overijssel echter te weinig resultaat op. Daarom slaan zij de handen ineen voor een vervolgprotest op woensdag 13 november bij het provinciehuis in Zwolle.

Limo terug in Warnsveld - Het tranentrekkende verhaal rond Limo de teckel kende een happy end toen de 14-jarige Limo na elf jaar werd herenigd met baasjes Ron en Aandra Joling in Warnsveld. Mensen in het dertig kilometer verderop gelegen Gaanderen hadden de verwaarloosde teckel naar het dierencentrum gebracht waar ze hem konden linken aan zijn oude eigenaren. Volgens hondenkenner Martin Gaus zal de aanpassing geen probleem vormen, ‘al leeft Limo wel in bonustijd’.

Volledig scherm Teckel Limo keerde na elf jaar terug bij Ron en Sandra Joling uit Warnsveld. © Jan Ruland van den Brink

Boete voor PEC trainer - PEC Zwolle-trainer John Stegeman (43) kreeg van Justitie een forse geldboete voor het veroorzaken van een aanrijding onder invloed van alcohol, in de nacht van 5 op 6 september. Stegeman ramde toen met zijn Mercedes van de club in Apeldoorn ook nog een lantaarnpaal. Hoe hoog de boete precies is, meldde Justitie niet.

Ontslag voor oud-PEC trainer - De voorganger van Stegeman bij PEC Zwolle, Jaap Stam, nam maandag 28 oktober ontslag bij Feyenoord. De voormalige Oranje-international uit Kampen kreeg de ploeg in Rotterdam Zuid niet aan de praat en verliet de Kuip (tamelijk uniek: zonder afkoopsom) op een moment dat Feyenoord teleurstellend twaalfde stond met slechts drie overwinningen uit elf wedstrijden.

Expo Bob Ross - Bob Ross, cultheld met afro-coupe, zou op 29 oktober 77 jaar zijn geworden. Op die dag maakte museum MORE in Gorssel bekend dat zij volgend jaar een solo-expositie organiseert rond deze Amerikaanse kunstenaar die supersnel landschappen kon schilderen. Ross overleed op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van een maligne lymfoom.

Volledig scherm Portret van Happy Painter Bob Ross © ADN Beeldredactie

Bud Wichers beschoten - Nog meer goed nieuws uit Gorssel: oorlogsverslaggever Bud Wichers keerde terug naar zijn oude woonplaats nadat hij zaterdag onder vuur was genomen in Noord-Syrië. Wichers was daar om verslag te doen van het Turks-Koerdische conflict.

DNA-onderzoek Gerrit Jan van D. - Het Openbaar Ministerie (OM) wil middels een DNA onderzoek vaststellen of de kinderen die in afzondering leefden onder de hoede van Gerrit Jan van D. wel echt zijn kinderen zijn. Het veelbesproken gezin uit Ruinerwold leefde buiten de maatschappij in een boerderij in Ruinerwold.

Volledig scherm Gerrit-Jan van D. © Archief

Zwolse broers met moordplan - De Zwolse broers Idris (26) en Abas M. (25) werden maandag gelijkertijd op verschillende locaties opgepakt op verdenking van een moordpoging in Zwolle. Politiewoordvoerder Ruud Visser: ,,De angel moet eruit, dit speelt zich af in een bepaald milieu waar men op een bepaalde manier optreedt. Daar moet je als politie rekening mee houden met het oog op openbare orde en veiligheid.’’