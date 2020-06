Gemist? Politie stopt illegale straatrace Lelystad en protest in Deventer verloopt rustig ondanks noodbevel

Straatrace Lelystad - De Landelijke Eenheid van de politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale straatrace op de IJsselmeerdijk in Lelystad. Een groep mensen met honderd auto’s hield races op de dijk. Zodra die doorhad dat de politie in aantocht was, ging de groep ervandoor. Tijdens die vlucht werd fors te hard gereden, waarvoor tientallen boetes zijn uitgedeeld. Eén racer kon ter plekke zijn rijbewijs inleveren.

Demonstratie Deventer - De Black Lives Matter-demonstratie vanmiddag in Deventer is rustig verlopen, ondanks dat er een noodbevel werd uitgevaardigd. De demonstratie op het evenemententerrein duurde ruim een uur. De stromende regen kon de ruim duizend deelnemers niet deren. Met steeds natter wordende kartonnen borden, plastic poncho’s en parapluutjes in alle kleuren van de regenboog scanderen de demonstranten: ‘Genoeg is genoeg’.

Op pad met Slob - Tussen de buien door wandelt verslaggever Phaedra Werkhoven met onderwijsminister Arie Slob langs de IJssel in zijn woonplaats Zwolle. De scholen gaan langzaam weer open nu het coronavirus zich terugtrekt. Hoe kijkt de minister terug op de zware coronamaanden? ,,Bang ben ik niet geweest, onzeker wel.”

Overlast door noodweer - Op verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien voor overlast. Het KNMI had voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien ‘met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast’. Enkele straten in de Achterhoek zijn aan het einde van de middag blank komen te staan door een lokale wolkbreuk. Sommige bewoners maakten van de nood een deugd en gingen met een kano de straat op.

Woede om vernielingen - De politie in Kampen heeft via Facebook een dringende oproep aan ouders gedaan om beter op te letten op wat hun kinderen zoal uitspoken. De politie is woest over het gedrag van jeugd eerder dit weekend. Er werden op verschillende plekken in Kampen vernielingen aangericht. ‘Te schandalig voor woorden’, schrijft de politie.

