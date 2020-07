Gemist? Politie Urk ontdekt zeemeermin, Bonnie & Clyde gepakt in Deventer en boeren blijven boos in Zwolle

Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio, vooral de politie had genoeg te doen. Zo ontdekte de politie op Urk een zeemeermin in de kofferbak van een auto, pakte de politie in Deventer een man en een vrouw op voor een brutale woningoverval en was de politie in Zwolle in de weer met boze boeren.

Zeemeermin in Urk- De politie op Urk deed een verrassende bijvangst na een aanhouding van een automobilist. Toen de kofferbak werd geopend, kwam er een zeemeermin tevoorschijn. Het bleek te gaan om een vrouw die zich had verkleed in verband met een vossenjacht in het vissersdorp. ,,Ze heeft geen bekeuring gekregen en mocht haar weg naar open water vervolgen”, aldus de politie.

Volledig scherm De bijzondere vangst van de politie op Urk. © Politie Lelystad

Bonnie & Clyde - De politie in Deventer pakte een 33-jarig duo op voor een brutale woningoverval in Deventer. De vrouwelijke helft van het duo had een afspraak gemaakt met de bewoner van een flatwoning aan de Constantijn Huygensstraat voor de verkoop van een laptop. Onder dreiging van een vuurwapen of iets dat daarop leek, moest de bewoner de laptop afstaan. Commentaar van het slachtoffer: ,,Het is niet zo dat ik nu nooit meer iets via Marktplaats ga verkopen. Daarnaast krijg ik mijn laptop ook gewoon weer terug en ik moet alsnog van dat ding af.’’

Kwart miljard - De gemeente Zwolle trekt de komende jaren maar liefst 260 miljoen euro uit om oude scholen op te knappen. In 2035 moet deze monsterklus zijn geklaard. Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting bij de gemeente en Zwolle telt een kleine honderd schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Volledig scherm Zwolle werkt aan een groot wederopbouwplan voor onderwijsgebouwen. Veel zijn verouderd. De Koningin Emmaschool is één van de oudere gebouwen. Al jaren kampen ze daar met ruimtegebrek. Daarom zijn noodlokalen op het plein geplaatst. © Frans Paalman

Wereldreis vanuit Kampen - ,,Het leven is risico nemen’’, vinden Merijn en Mirjam Ruiters. En dus zetten ze hun plannen voor een wereldreis door. Covid-19 of niet; zondag varen ze met hun 14-jarige dochter weg uit Kampen, voor een zeilreis van ruim een jaar. Juist omdat er altijd wel een reden is om niet te gaan.

Boze boeren - Op verschillende plekken lieten boze boeren weer van zich horen. Ook in deze regio waar groeperingen uit de regio IJsselland hun trekkers onder anderen voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle parkeerden. Daardoor konden 230 winkels in deze regio niet worden bevoorraad.

Volledig scherm Boeren blokkeren het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle, waardoor er 230 winkels niet kunnen worden bevoorraad. © ANP

Klap voor Keolis - Vervoerder Keolis is de mega-aanbesteding voor busvervoer in deze regio kwijt na een sjoemel-constructie rond contracten. De drie opdrachtgevende provincies trekken na overleg de concessie IJssel-Vecht in. ,,Er is onjuiste informatie verstrekt in de aanbesteding en we voelen ons besodemieterd”, vindt gedeputeerde Bert Boerman. ,,Die gunning moeten we intrekken. De integriteit staat boven alles. Er is vals spel gespeeld.” Het besluit van de provincies sloeg bij Keolis in als een bom. „De nieuwe Chinese bussen staan al op de boot.”

Volledig scherm Zo gaan de nieuwe, volledig elektrische RRReis bussen van Keolis eruit zien vanaf 2020. © Provincie Overijssel

Brug eindelijk open - Een bijzonder momentje in Zwolle waar de Spoolderbergbrug voor het eerst in meer dan veertig jaar weer eens werd geopend. De brug uit 1935 over de Willemsvaart krijgt een grondige opknapbeurt. ,,De weg blijft een heel belangrijke verbinding met Hattem en Wezep’’, zegt Bart Meijerink van de gemeente Zwolle. De brug moest met een hijskraan worden geopend omdat het ophaalmechanisme al was weggehaald.