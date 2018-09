Gemist? Politie weet 't niet meer en zoekt hulp experts bij oplossen hausse aan autobranden

AUTOBRANDEN Politie weet het niet meer en roept de hulp in van experts vanwege alle autobranden die Oost-Nederland teisteren. Dat speelt onder meer in Apeldoorn en Deventer.

KONINKLIJK BEZOEK Vrijwilligers van Buddy to Buddy in Zutphen hebben woensdagmiddag een uur lang gesproken met Koning Willem-Alexander. De Koning overdonderde de vrijwilligers tijdens een bijeenkomst waar vluchtelingen en Zutphenaren elkaar voor het eerst ontmoeten.

EN DAT IS 100.000

Hij werd gisteren geboren, vandaag bezocht waarnemend burgemeester Ron König hem: Thijmen Jan Buiten - roepnaam Thijmen. De jonge Deventenaar is de 100.000ste inwoner van de stad aan de IJssel. En dat is een mijlpaal waar Deventer al een tijd op zat te wachten.