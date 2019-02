Gemist? Pulsvissers vrezen dat ze in Brussel achter het net vissen. En: werkstraf voor man die zeecontainer op de weg parkeerde

STEMADVIES

Actiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze inwoners via radio, televisie en kranten weten op welke partijen ze moeten stemmen om het vakantievliegveld tegen te houden.

WERKSTRAF

Tegen de 22-jarige chauffeur uit Vaassen, die januari vorig jaar in Zutphen een zeecontainer langs de weg plaatste, is 150 uur werkstraf geëist. Carla Roelink (73) botste destijds met haar scooter op de container en overleed.

INCIDENTEN

Patiënten van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland hebben de afgelopen weken ruim 30 incidenten gemeld bij de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL). De meldingen zijn doorgespeeld naar de Inspectie Gezondheidszorg, die ze onderzoekt.

PULSVISSERIJ

Minister Carola Schouten van Landbouw trekt geld uit voor pulsvissers die worden getroffen door het verbod op pulsvisserij dat de Europese Unie morgen zal afkondigen. Om hoeveel geld het precies gaat, wordt pas later duidelijk. Door het verbod - waar ‘Brussel’ op afstevent, melden bronnen - dreigt een enorme schadepost voor de Nederlandse visserij zoals op Urk. Urker vissers demonstreerden vandaag in Den Haag.

ZIYECH

Ajacied Hakim Ziyech heeft een groots gebaar gemaakt naar Leon de Kogel. De oud-voetballer van onder meer FC Utrecht en Go Ahead Eagles kan nooit meer voetballen door een noodlottig ongeval met een taxi op Malta. Fans zamelden al 24.000 euro in voor hem, maar Drontenaar Ziyech doet een extra duit in het zakje.

NACHTMERRIE

Het had een droomreis moet worden, maar werd een nachtmerrie die nu al vijf weken duurt. De 76-jarige vader van Yvonne Doejaaren uit Harderwijk ligt zwaar gehavend en ernstig ziek in een Spaanse kliniek en wil naar huis. En dat lukt maar niet. ,,Hij ziet het niet meer zitten’’.

SCHURFT

Voor de vierde keer in anderhalf jaar tijd is er schurft geconstateerd in woonzorgcentrum Den Bouw in Warnsveld. Bewoners en familie van bewoners zijn er per brief of e-mail over geïnformeerd dat er opnieuw schurft is ontdekt bij een bewoner.