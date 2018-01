Gemist? PvdA steekt middelvinger op in advertentie

video Tractor Pulling IJsselhallen al 35 jaar daverend succes

11:35 ,,Een ronde hal hè’, gebaart Harry Janssen uit Emmen met zijn handen een halve cirkel. ,,Dan hoor je ’t nog meer.’’ Het was toch al heel wat jaren geleden dat hij bij tractorpulling-wedstrijden was, maar dat was nog in de openlucht. ,,In de Flevohof. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is.’’