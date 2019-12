Gemist? Ravage door stoeptegels op snelweg. En: politie schiet gericht bij massale vechtpartij

SCHIETPARTIJEN

In De Sikkel in Apeldoorn heeft vannacht rond een uur een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, zegt de politie. Er zijn ook meerdere verdachten opgepakt. De politie bekijkt of er verband is tussen eerdere incidenten in de stad waarbij ook vuurwapens werden gebruikt. Lees hier al onze verhalen over deze kwestie.

STOEPTEGELS

De A50 tussen Apeldoorn en Zwolle was vanochtend lange tijd dicht nadat een geschaarde vrachtwagen zijn lading verloor. Bij het ongeluk, ter hoogte van Vaassen, kwamen honderden stoeptegels op de weg terecht. De ravage was enorm.

HOENDERLOO GROEP

Minister Hugo de Jonge (CDA) moet ingrijpen bij het herplaatsen van ruim tweehonderd jongeren met zeer complexe, meervoudige psychische problemen. Door de sluiting van de Hoenderloo Groep en een tekort aan opvangplekken dreigen zij naar huis te worden gestuurd. Directeur Lieke van Domburgh belooft: ,,Wij laten geen enkel kind vallen.” Lees hier de hartverscheurende open brief die moeder Heidi schreef.

KANAAL

Het lichaam dat gistermiddag in het Apeldoorns Kanaal in Wapenveld werd gevonden, is van de 80-jarige man die sinds zondagochtend werd vermist. Dat heeft de politie Gelderland bevestigd.

VAL

De man die gewond raakte bij een val in een schip is een 32-jarige uit Deventer. Hij viel in zijn woonplaats enkele meters diep in een lege laadruimte.

VECHTPARTIJ

Drie inwoners van Marknesse zijn gisteren en vandaag aangehouden na een grote vechtpartij in Laren zondagavond. De politie heeft bij het onder controle krijgen van de vechtpartij geschoten op één van de verdachten.