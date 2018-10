Gemist? Rennen voor je leven bij brand in Deventer. En: ziekenhuisminister onder vuur

BRAND IN BINNENSTAD

Een forse brand vanochtend in de binnenstad van Deventer. De schade is groot, vijf mensen moesten naar het ziekenhuis. Marcel de Graaf waarschuwde zijn buren en rende daarna voor zijn leven. De politie vermoedt brandstichting.

WANTROUWEN

Ze trokken fel van leer, politici vandaag tijdens het spoeddebat over de failliete ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam. Zorgminister Bruno Bruins kreeg een motie van wantrouwen aan de broek. Die haalde het niet. Bruins beloofde wel zich hard te maken voor een ziekenhuis met basiszorg, verloskunde en spoedeisende eerste hulp in Lelystad. Dat verbaasde het St Jansdal in Harderwijk, dat 'Lelystad’ wil overnemen. Ziekenhuis Antonius uit Sneek meldde zich als gegadigde voor zorg in de Noordoostpolder en Urk.

EIGEN ZWIJN EERST

Park De Hoge Veluwe sloot vandaag de poorten voor wilde zwijnen om te voorkomen dat de dieren de Afrikaanse Varkenspest verspreiden. Zwijnen konden tot vandaag in en uit het park lopen. In België grijpt de ziekte inmiddels flink om zich heen.