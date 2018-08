Gemist? Roelvink-rel treft ook Apeldoorn, communisten zien kansen in Deventer

Lowlands - Zoals gebruikelijk op the day after werden vandaag van Lowlands in Biddinghuizen de eerste voorzichtige analyses gemaakt door gemeenten en veiligheidsdiensten. Het resultaat? 'Slechts' elf arrestaties, maar wel ruim honderd klachten vanuit omliggende gemeenten.

Roelvink-rel - Giez Bergervoet, organisator van het feest Welcome to the City in Apeldoorn, is naar eigen zeggen 'platgebeld'. Het was zijn feest waarop dj Dave Roelvink schitterde door afwezigheid vanwege een dollemansrit op A10.

Deventer drugssmokkel - De 21-jarige Sylvana F. uit Deventer gaat niet in beroep tegen de vier jaar celstraf die een Duitse rechter haar oplegde voor een mislukte smokkelpoging van twee kilo cocaïne.

Slootwater - Boeren en burgers in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta mogen weer water uit sloten en kanalen gebruiken om hun gewassen en tuinen te beregenen. Alleen tussen Staphorst en Nieuwleusen geldt nog een verbod.

Ongelukkenboom - Voor de derde keer in korte tijd is in de nacht van zondag op maandag een auto tegen dezelfde boom aan de Beerzerweg in Ommen gebotst.

Deventer communisten - De Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) probeert voet aan de grond te krijgen in het oosten. Te beginnen in Deventer. ,,Je mist hier een revolutionair geluid.”

Premium-verhaal van de dag

Hij staakte de zwemtocht - Maarten van der Weijden moest vandaag zijn zwemtocht na 163 kilometer staken. Het was Marco Blanker, huisarts in Zwolle en woonachtig in Hattem, die de knoop voor de zwemmer doorhakte. ,,Doorgaan kon niet meer, maar daarna kwamen de tranen.’’