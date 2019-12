Gemist? ‘Rokende heli’ maakt noodlanding in weiland. En: komt het ooit goed met in elkaar geslagen Andrew?

GEWELD

Tamarah (28) weet nog altijd niet of het weer goed komt met haar vriend Andrew Jagersma (25). De Nunspeter ligt sinds maandagavond in coma nadat hij door een 42-jarige plaatsgenoot volledig in elkaar werd geslagen, met tal van botbreuken in het gezicht tot gevolg. ,,Het is een hel.’’ De verdachte blijft in elk geval tot na de jaarwisseling in de cel, zo bleek later op de dag.

MILJOENEN

Aan uitkeringsgerechtigden in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde is mogelijk bijna drie miljoen euro te veel uitbetaald. De gemeente Harderwijk gaat nu onderzoeken of het geld nog kan worden terug gevorderd.

TEUGELS

De dramatische eerste seizoenshelft van zijn club is Adriaan Visser niet in de koude kleren gaan zitten. Uit zijn column ‘Door de ogen van de veurzitter’ blijkt dat de PEC Zwolle-voorzitter kritisch heeft gesproken met de technische staf en dat de teugels worden aangetrokken in de spelersgroep. ‘Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid.’

NOODLANDING

Een kleine helikopter heeft vanmiddag een noodlanding gemaakt in een weiland in het buitengebied van Emst. In de helikopter zaten twee personen. Zij zijn ongedeerd.