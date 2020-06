Gemist? Schipper overleeft klap tegen spoorbrug Zutphen, zwembadjesgate in Deventer en écht gras voor PEC Zwolle

Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio. De gemeente Deventer blies zwembadjesgate nieuw leven in, een schipper in Zutphen overleefde een klap tegen de Oude IJsselbrug waarbij zijn stuurhut werd verbrijzeld en PEC Zwolle vierde haar 110de verjaardag met het nieuws dat er na dertien jaar afscheid zal worden genomen van kunstgras.

Zwembadjesgate in Deventer - Twee jaar geleden hield een spetterende zwembadsoap in volkswijk het Rode Dorp heel Nederland bezig. Het buurtbad was een bouwwerk, mocht niet op straat maar in de achtertuin, toch ook daar weer niet, anderen moesten de badjes laten leeglopen behalve als ze opgeblazen waren en zo voort. Zelfs televisierechter Frank Visser kwam eraan te pas. Twee jaar later gaat de gemeente op herhaling middels een waarschuwing. Want: ,,We zien de eerste dingetjes her en der alweer opduiken.’’

De foto die Bert Boerman blijft achtervolgen: de trotse gedeputeerde bij een trein die door Keolis naar hem werd vernoemd. © Keolis

Busfraude Keolis - De vermeende busfraude bij Keolis ettert door. Tot grote ergernis van PVV-statenlid Joeri Pool wil het provinciebestuur dubieuze documenten over de aanbesteding niet openbaar maken. Pool wil dat er openbare duidelijkheid komt in de zaak rond de mogelijk frauduleuze aanbesteding over busvervoer in de regio IJssel-Vecht waarmee 900 miljoen euro is gemoeid.

Los Sandd - De rechter heeft de vergunning voor de fusie tussen PostNL en Sandd ongeldig verklaard. De rechtbank kwam tot dit oordeel in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven. Rond de fusie is veel te doen geweest, ook in deze regio. Sandd had zijn hoofdkantoor in Apeldoorn. De kans dat de overwinning van de twee postbedrijven een papieren tijger blijkt te zijn, is aanwezig. PostNL stelt namelijk: ,,De integratie is al afgerond, ontvlechten is onmogelijk en ongewenst.’’

In Deventer overhandigden honderd actievoerders die voor Zwarte Piet zijn, tweeduizend handtekeningen. © Rens Hulman

‘Komst KOZP naar Lelystad voorbarig’ - Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is van plan om in november 22 steden aan te doen die Zwarte Piet zouden willen handhaven tijdens de Sinterklaasintocht. Daaronder vallen volgens KOZP ook Deventer en Lelystad. ,,Voorbarig’’, denkt Hans Hoogveld van de evenementenstichting die de intocht organiseert in Lelystad. ,,Er is een wens om te moderniseren, binnenkort komen daar gesprekken over. Demonstreren mag natuurlijk, maar of daar reden voor is, weet ik niet.”

File voor tankstation in Meppel - Radio Veronica heeft met haar ‘Tank 5 Daagse’ dinsdag gezorgd voor gevaarlijke files rond het TinQ tankstation aan de Hoogeveenseweg. Luisteraars kregen om tien voor vijf te horen dat zij daar gratis konden tanken. De toeloop van auto’s was daarna zo groot dat hulpdiensten het nabijgelegen ziekenhuis niet meer konden bereiken. Burgemeester Richard Korteland brak daarom de actie vroegtijdig af.

Tapijtleggers in het stadion van PEC Zwolle: voorlopig een tafereel uit het verleden. © Frans Paalman

PEC Zwolle van kunstgras af - PEC Zwolle maakte op 12 juni, de dag dat de club 110 jaar oud werd, bekend dat het door vele voetballiefhebbers vermaledijde kunstgras uit het stadion verdwijnt. Na dertien jaar kunstgras zal de club vanaf komend seizoen weer op echt gras gaan voetballen. Voorzitter Adriaan Visser is er blij mee. ,,Ik ben van een generatie die niet anders weet, dan dat het echte voetbal gespeeld wordt op gras.’’

Aan dood ontsnapt - Een schipper die vrijdag met zijn schip de Oude IJsselbrug ramde, is daarbij volgens ooggetuige Stef Beumkes aan de dood ontsnapt. ,,Het schip ging op de brug af terwijl het kraantje waarmee de auto op- en van het dek kan worden getakeld, nog uitgeklapt was.’’ De kraan drukte de stuurhut in elkaar waar de man inzat. ,,Het glas spatte alle kanten op, de stuurhut werd geplet en die man sprong naar beneden.’’