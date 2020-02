Gemist? Sneeuw!! En: waarom truckers ontsmettende zeep meekrijgen voor onderweg

Video Nieuw in Zwolle, speciaal voor ouderen: walking basketbal. ‘Heerlijk, na 35 jaar niet gespeeld te hebben’

20:35 Een bijzonder gezicht in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Tussen de studenten en topsporters, lopen veertien senioren in sportkleding om te gaan basketballen. Een nieuw initiatief. En wat blijkt: dat kunnen ze nog prima, ondanks een versleten heup, kapotte knie of gebrekkige conditie.