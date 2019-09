Gemist? Standbeeld voor de Leeuw van Deventer. En: Zie ginds komt de stoomtrein

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zaterdag 21 september.

MOORD

Op gruwelijke wijze wordt weduwe Jacqueline Wittenberg (60) op 23 september 1999 in Deventer vermoord. Hoewel fiscaal jurist Ernest Louwes twaalf jaar cel krijgt, blijft twijfel de zaak domineren. In dit online dossier en deze podcast doet het onderzoeksteam van toen voor het eerst een boekje open over een van de meest spraakmakende moordonderzoeken van Nederland.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMTREIN

Sinterklaas komt dit jaar voor het eerst niet per boot, maar per trein aan bij zijn officiële entree in Nederland. De goedheiligman maakt gebruik van de diensten van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij om Apeldoorn te bereiken. Daar vindt op 16 november de landelijke intocht plaats.

BETON

Piet Schrijvers (72) is nog altijd een man van beton, maar in zijn hoofd ruist de ziekte van Alzheimer. Hoog tijd voor een eerbetoon aan ‘Bolle van Zwolle’ en ook ‘De Beer van de Meer’, een van de beste keepers van zijn generatie. Er is nu een boek én een documentaire over de oud-topvoetballer uit Ermelo.

VER RIJDEN

Verbaasd waren de ouders van de speelsters van MO13-1 van Olympia’28 toen de nieuwe competitie-indeling maandag bekend werd gemaakt. Het team waarin hun dochters spelen, maakt deel uit van de competitie Noord. Dat betekent dit seizoen 1218 kilometer rijden voor 420 minuten voetbal. Wie wordt daar gelukkig van?