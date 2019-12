Gemist? Steekpartijen in Zwolle en Apeldoorn en oud-ministers willen vleesbelasting

Bloedspoor na steken in Zwolle - Bij een steekpartij in een flat in Zwolle zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Er ontstond een meterslang bloedspoor van de entree van de Zwolse flat aan de Gombertstraat tot de vijfde verdieping. De sporen wijzen op een heftige, nachtelijke steekpartij, zo blijkt bij daglicht. ,,Ik moest op een handdoek gaan staan en mocht nergens aanzitten.’’

Ook steekpartij in Apeldoorn - Ook in Apeldoorn vond er vandaag een steekpartij plaats. Bij deze steekpartij in een woning aan de Zilversmidhoeve in Apeldoorn is een 86-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Ooggetuigen zagen de vrouw zwaar bebloed uit haar woning naar een woning van bekenden, tientallen meters verderop, strompelen. Het slachtoffer werd met behoorlijk bloedverlies naar het ziekenhuis vervoerd.

‘COA Dronten zette vluchteling onder druk’ - Medewerkers van opvangorgaan voor asielzoekers COA in Dronten hebben de homoseksuele vluchteling Elya afgelopen week geïntimideerd en onder druk gezet om zijn verklaring over de handelwijze van COA-medewerkers aan te passen, stelt hulporganisatie LGBT Asylum Support. Die hebben Elya, zo stelt hij, afgeraden aangifte te doen van verkrachting door twee mannen op het asielzoekerscentrum in Dronten in mei.

Oud-minister willen vleesbelasting - Geen gestunt meer met aanbiedingen, maar altijd een ‘eerlijke prijs’ voor vlees. Oud-ministers Jan Terlouw (D66) en Jacqueline Cramer (PvdA) pleiten in een open brief in De Stentor voor het verhogen van de vleesprijzen via een verbruiksbelasting. Dat is goed voor het klimaat én de boeren, aldus de briefschrijvers.

Gevaarlijke wegen - Meld gevaarlijke verkeerssituaties, was de oproep van de Stentor deze week. Daaraan is massaal gehoor gegeven. Heel logisch, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Het is drukker geworden, iedereen merkt dat. We zijn met z’n allen mobieler en er zijn meer mensen in ons land. Dus kom je elkaar meer tegen.’’

